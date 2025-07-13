Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir okulun yağmur suyu drenaj hattına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı.

Olay, Elbistan’daki bir okul bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru bir kedi, oyun oynarken drenaj hattının içine düştü. Kedinin sesini fark eden vatandaşlar durumu hemen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar ve kapalı alanda mahsur kalan kediyi kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çabanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine gösterdikleri duyarlılık dolaysıyla teşekkür etti.