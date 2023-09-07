Türkiye'de yaya geçitlerinin kullanımı tam anlamıyla sağlanamıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bilgilendirme çalışmaları, eğitimler ve kamu spotlarına rağmen birçok sürücü, yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini öğrenemedi.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken kurala uyan ve uymayan sürücülerin zıt hareketleri kazalara neden oluyor.

Son vaka Amasya'dan...

Yayalar için durunca arkadan gelen araç çarptı

Mustafa Kemal Paşa Caddesinde otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Gamze Aslan, yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu.

Bu sırada arkadan gelen Ömer Atılgan yönetimindeki otomobil, Aslan'ın otomobiline çarptı.

Aniden fren yapan Ömer Atılgan'ın otomobiline de arkasından gelen Muharrem Eroğlu'nun kullandığı otomobil çarptı.

3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Kazada sürücülerden Gamze Aslan ve otomobilinde bulunan kardeşleri Gizem Aslan (16), Yağmur Aslan (8) ile diğer araçlarda bulunan Mine Atılgan (39) ve Muharrem Eroğlu (25), yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.