Necip Fazıl Mahalle Muhtarlığı, Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle örnek bir projeye daha imza attı.
Arıgüloğlu Camisi’nde düzenlenen özel programda, yaz Kuran kursu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Programa Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar da katılım sağladı.
Etkinlik, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile başladı.
Ardından Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ve Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Program kapsamında Onikişubat Belediyesi tarafından cami avlusunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.