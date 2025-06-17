Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası’nda, haziran ayına rağmen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar nedeniyle kapalı kalan yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Mayıs ayında Avusor ve Kavrun yaylalarında yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından ekipler, haziran ayında da Eğrisu Yaylası’na yöneldi. Bölgede yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da, yayla yolunun yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

Yayla sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eğrisu Yaylası’nda yapılan karla mücadele çalışmaları, bölgeye güvenli ulaşımı sağlamak açısından büyük önem taşıyor.