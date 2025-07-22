Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı bu günlerde, yalnızca insanlar değil, teknolojik cihazlar da zorlayıcı koşullardan etkileniyor.

Özellikle cep telefonları, aşırı sıcaklara bağlı olarak ciddi riskler taşıyabiliyor. Son zamanlarda art arda yaşanan telefon patlama vakaları ise bu konuda kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, telefonun şarj olurken kullanılmasının batarya üzerinde aşırı ısınmaya neden olduğunu ve bu durumun cihazda patlama riskini artırdığını belirtiyor.

Bu nedenle cihaz şarjdayken oyun oynamak, video izlemek ya da sosyal medya uygulamalarında uzun süre vakit geçirmek büyük tehlike arz ediyor.

Ayrıca telefon tam şarj olduktan sonra şarj işleminin sonlandırılması gerektiği de vurgulanıyor.

Kullanıcıların farkında olmadan yaptığı bir diğer büyük hata ise kalitesiz, sertifikasız şarj aleti ve kablo kullanımı.

Uygun olmayan adaptörler ve kablolar, hem telefonun bataryasına zarar veriyor hem de aşırı ısınma riskini artırıyor.

Uzmanlar, yalnızca üretici onaylı ve güvenilir markaların aksesuarlarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaz aylarında yapılan bir başka yaygın hata da telefonların araç içinde, doğrudan güneş ışığı alan yerlerde bırakılması.

Özellikle kapalı araç içindeki sıcaklık 60 dereceyi aşabiliyor ve bu durum telefonların donanımını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kullanıcıların telefonlarını serin, gölgeli ve havalandırmalı ortamlarda tutmaları öneriliyor.

Uzmanlar, yaz mevsiminde telefon kullanımıyla ilgili şu önemli kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

Telefon şarj olurken kullanılmamalı.

Tam şarj olduktan sonra cihaz prizden çekilmeli.

Kalitesiz, orijinal olmayan şarj aleti ve kablolardan uzak durulmalı.

Cihaz doğrudan güneş ışığında bırakılmamalı.

Bataryada şişme, ısınma gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden teknik servise başvurulmalı.

Teknolojiyi bilinçli kullanmanın her zamankinden daha önemli olduğu bu sıcak günlerde, basit önlemlerle hem cihaz güvenliği sağlanabilir hem de can ve mal kaybının önüne geçilebilir.