Şiir ve edebiyatın başkentinde tiyatrodan söyleşiye, konferanstan panele çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Berdücesi Söyleşileri’nin yeni konuğu Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç olacak. 14 Ekim Pazartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Yazar Bilge Doğan moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşide Canan Olpak Koç, “Edebiyat ve İtibar” konusunu ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak etkinliğe tüm edebiyatseverler davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerel ve ulusal yazarların edebiyatseverlerle bir araya geleceği etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR