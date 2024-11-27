Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve edebiyat dünyasının nabzını tutan 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, dolu dolu etkinlik programıyla devam ediyor. Fuar kapsamında, KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinde, sevilen yazar Mehmet Ercan okurlarıyla buluştu.

Mehmet Ercan, söyleşisinde Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasındaki köklü geçmişine ve zengin potansiyeline dikkat çekerek, şehrin yetiştirdiği şair ve yazarların Türk edebiyatına yaptığı katkıları vurguladı. Bunun yanı sıra, toplumsal ilişkilerin değişen dinamiklerini ve teknolojinin bireyler üzerindeki etkilerini ele alan yazar, okurlarıyla bu konular üzerinde derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi. Ercan, dijitalleşen dünyada edebiyatın rolünün giderek daha da önem kazandığını belirterek, gençlerin yazmaya ve okumaya teşvik edilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Katılımcılar Etkinlikten Memnun Kaldı

Söyleşi etkinliği, her yaştan edebiyatseverin yoğun ilgisiyle karşılandı. Programı ilgiyle takip eden katılımcılar, Mehmet Ercan’ın anlattıklarından büyük keyif aldıklarını dile getirerek hem yazara hem de etkinliği düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Kahramanmaraş, Büyük Bir Edebiyat Hazinesine Sahip”

Programda konuşan Yazar Mehmet Ercan, “Kahramanmaraş’ı, edebiyatın başkenti olarak tanımlayabiliyoruz. Çok şükür bizler bunun farkındayız. Var olan hazinenin değerini biliyoruz. Bizler de bu hazineden faydalanabilmek için bugün Kahramanmaraş’tayız. Böylesine büyük bir fuar da ancak Kahramanmaraş’a yakışır. Bence edebiyat, Matematikten daha çok daha problemli bir mesele. Matematikte en azından bir yere varmak mümkün ancak edebiyatta bir durağa varmak gibi bir şey söz konusu değil. Tamamen münferit ve insandan insana değişebilen bir malzeme. Kullandığımız kelimeler hayatımızı dahi değiştirebiliyor” cümlelerini kaydetti.