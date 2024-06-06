Büyükşehir Belediyesinin Kütüphane Söyleşileri’nde edebiyatseverlerle bir araya gelen Yazar Serdar Yakar, Cahit Zarifoğlu ve Yedi Güzel Adam’ı farklı perspektiften ele aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin okur ve yazarları bir araya getirdiği Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Araştırmacı – Yazar Serdar Yakar oldu. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide Yakar, “Cahit Zarifoğlu ve Güzel Adamlar” konusunu ele aldı.

Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Yazar Serdar Yakar; Cahit Zarifoğlu’nun yazın hayatı, Zarifoğlu’nun Türk Edebiyatı’na katkıları ve Yedi Güzel Adam’ı farklı perspektiften ele aldı.

Programın verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve Araştırmacı – Yazar Serdar Yakar’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, okur ve yazarları bir araya getiren Kütüphane Söyleşileri’nin belirli aralıklarla edebiyatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.