Biz bunlar içerisinde en uygun adayı belirlemek istiyoruz. Bir yerde bir aday olacak, bir adayı belirlerken, hata yapmamak, doğru adayı belirlemek için çalışıyoruz. CHP belediyeciliğinde isim var hizmet yok. İstanbul denildiği zaman ismini söylüyorsunuz, ama hizmet konusunda görünen bir şey yok. Laftan başka bir şey yok. Bu kadar olumsuz değerlendirilen büyük şehir konusunda ben böyle bir duruma rastlamadım. Oy verenlerde yanıldım diyenlerde var. Ankara belki sosyal alanlarda faaliyetleri olabilir ama bunun dışında şehrin güzelleşmesi ve iyileşmesi bir faaliyeti söz konusu değil. Ben hem Ankara ve hem de İstanbul’da belediye başkanlığının değişeceği kanısındayım” dedi.

Yazıcı: Deprem Bölgesine Konut Yapımı İçin 1 Milyar Ödenek Aktarıldı

Deprem bölgeleri ile ilgili soruları yanıtlayan genel başkan yardımcısı Yazıcı, “Bizim siyasetimiz kapsayışıdır, kuşatıcıdır, biz sorunları kapının arkasında bırakmayız, halının altına süpürmeyiz. Güncel konuları, milletimizi gelecek nesilleri ilgilendiren hangi konusu var sa bizim başat konumuzdur. Türkiye maalesef deprem riski yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Türkiye’de 31 milyon konut, 5 milyon işyeri toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunmakta. Bunların 6 milyonu deprem riski altında, dolayısı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm kanunu çıkardık. Türkiye’nin deprem sorunu 2010’larda olmadı ki, yaşadığımız 1999 düzce depremi var, daha önce olanlar var. Kentsel dönüşümü çıkardık, muazzam bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Yaşadığımız 6 şubat depreminde 50 bin vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet etsin, burada binlerce konut işyeri hasar gördü. Bunları çok hızlı bir şekilde, deprem statüsünü gözetmek suretiyle hızlı bir dönüşüme girdik. Elbette bütçemiz sıkıntılı olmasına rağmen, bütün dünyada ekonomide küçülme var. Tabii b izim rakamlarımız dünyaya göre daha iyi ve 2024 bütçesi ile deprem bölgesine konut yapımı için 1 milyar ödenek aktarıldı. Kentsel dönüşüm kanunu içinde sorunlar olduğu görüldü, çoğunluğun onay verilmesi ile ilgili sıkıntılar vardı. Bu sorunları ortadan kaldırmak içinde kentsel dönüşümde değişiklik yaptık. Bir taraftan da kentsel dönüşüm için sağlam alanlar oluşturulurken, bir taraftan da konutunu aynı yerde yapacaklar için destek aktarılacak. Bu desteklerin toplamı 1 buçuk milyon lira. Bunun 100 bin lirası kira bedeli, 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası de kredi olmak üzere projeler hayata geçirildi. Bu projede halk nezdinde ilgi gördü” ifadelerini kullandı.

