"Buna bağlı kapakçıklar kaçırmaya başlar. Dolayısıyla şikayetlerde son derece artış görülür. Bunun ciddi anlamda tehlike arz eden boyutu da vardır. Büyük varisli hastalarda bacak toplardamarda kan göllenmeye başlar. Eğer bu kişiler yeterince sıvı tüketmiyorsa gün içerisinde o bölgelerde pıhtı oluşmasına neden olurlar. Pıhtılar da akciğere atar, hayati tehlike arz eder. Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Yazın bacak toplardamarlarında kanın göllenmesi ve sıvı kaybı ciddi pıhtılaşmaya ve akciğere emboli atmasına neden oluyor."

Gün içinde bacağı yukarıya kaldırarak dinlendirmek gerektiğini anlatan Gölbaşı, "Susuz kaldığımızda bacak varislerinin içindeki damarlarda pıhtı eğilimi son derece artar. Onun için yazın mutlaka gün içinde en az 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Özellikle yazın yaşlılardaki ölümlerin en önemli sebeplerinden biri akciğer embolisidir. Yaşlılarda dışarıdan görülür büyük varisler olmasa dahi pıhtılaşma eğilimi son derece yüksektir. Susuz kaldıklarında kanın akışkanlığı azalır, pıhtılaşma eğilimi artar." diye konuştu.