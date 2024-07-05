Yediemin Otoparkları'nda bulunan 15 bin metruk aracın ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

AK Parti, 9'uncu Yargı Paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette, şu anda 15 bin civarında araç bulunan Yediemin Otoparkları'ndaki araçlara dönük düzenleme bulunuyor.

Teklif kapsamında 6 aylık bekleme süresinin sonunda otoparklarda bekleyen araçların sicilinde bulunan satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler için ilgili kurumlara, bu araçların satılacağı hususu bildirilip satış işlemlerine başlanacak.

Satıştan elde edilen gelirden sırasıyla; muhafaza ve satış için yapılan giderler, aracın tanıtımına yarayan numaraların tespitine ve tamamlanmasına dair giderler ve vergi, resim veya harç gibi malın aynından kaynaklanan alacaklar ödenecek. Diğer borçların da ödenmesinden sonra kalan para, varsa araç sahibi için kamu bankasına yatırılacak. 5 yıl içinde araç sahibi çıkmazsa para Hazine'ye devredilecek.