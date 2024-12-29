Kayak severlerin uğrak mekânı haline gelen tesis, yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Uluslararası standartlara sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, yeterli kar yağışı alan pistleri ile kayakçılara kapılarını açtı. 2024 yılının ilk sezonunu açan merkezde, ilk günden itibaren yoğunluk yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan merkez, kent merkezine sadece 13 kilometre mesafede, 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde bulunuyor ve 7 kilometrelik kayak pisti ile dikkat çekiyor.

Geçen yıl Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce misafiri ağırlayan Yedikuyular Kayak Merkezi, bu sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kayak pistleri, telesiyej, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla donatılan tesis, spor ve tatil konforunu bir arada sunmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ın kış turizminin gözde noktalarından biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını bekliyor!