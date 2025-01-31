Merkezde yer alan bungalov evlerinde gerçekleşen sıra gecesi, misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

Yöresel müzikler ve lezzetler eşliğinde gerçekleşen etkinlik, sıcak ve samimi atmosferiyle büyük ilgi gördü. Davetliler, çiğ köfte yoğurma ritüeli ve türkülerle davul zurna eşliğinde halaylar çekti.

Yedikuyular Kayak Merkezi, kış sporları tutkunlarına sunduğu olanaklarla tanınırken, aynı zamanda kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaparak bölgenin turizm potansiyelini artırıyor. Sıra gecesi gibi etkinlikler, misafirlere unutulmaz deneyimler sunarak merkezin cazibesini artırıyor.