Olası kazalara karşı hazırlık seviyesini en üst noktaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, kayak merkezinde yaşanabilecek yaralanma, düşme ve mahsur kalma gibi senaryolar gerçeğe en yakın şekilde canlandırıldı.

Senaryolar kapsamında yaralıların bulunduğu noktalara ulaşım, ilk müdahalenin yapılması, sedye ile güvenli alana taşınması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi aşamaları titizlikle uygulandı.

Tatbikata katılan ekipler, zorlu kış şartları altında hızlı karar alma, koordinasyon ve iletişim becerilerini test etme fırsatı buldu. Böylece olası bir kazada yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflendi.

Yetkililer, kış sezonu boyunca kayak merkezini ziyaret eden vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ekiplerin 7/24 görev başında olacağını ifade etti.

Ayrıca benzer eğitim ve tatbikatların belirli aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, bu çalışmalar sayesinde hem personelin tecrübesinin artırılacağını hem de müdahale süresinin en aza indirileceğini kaydetti. Tatbikatın, kış turizminin güvenli şekilde sürdürülmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.