Kahramanmaraş’ta kaza haberleri peş peşe geldi. Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şoförü yaralandı. Rampada frenleri boşalan saman yüklü tır, kontrolünü kaybetmesiyle duramayarak kaza yaptı.

Sağlık ekipleri, tır şoförüne ilk müdahaleyi Olay yerinde yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Onikişubat ilçesinde Gölkent mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ise henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı göle uçtu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.