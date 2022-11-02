Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde, 2 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı.

Dairede yaşayan Suriye uyruklu Ayşe İbni Ahmed Said, iddiaya göre, mutfakta yemek yaptığı sırada ocağın üzerindeki yağ alev aldı.

Yangın mutfağı bir anda sararken Ayşe İbni Ahmed Said, alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan kadın, güçlükle evden çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe İbni Ahmed Said'in, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, haberi alarak gelen Ayşe İbni Ahmed Said'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.