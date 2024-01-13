ABD, İsrail'in Gazze saldırılarına misilleme olarak Kızıldeniz'de gemileri hedef alan Yemenli Husilere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Yemen'de ise Husilere destek gösterisine yüz binlerce kişi katıldı. Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm" sloganları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de dün havadan ve denizden ABD ile İngiltere'nin saldırısına uğramıştı. Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm" sloganları attı.