Asgari ücretin ne kadar olacağı, her yıl yapılan toplantıların ardından belli oluyor.

2024 asgari ücret için zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, işçi, memur ve emekliler için yeni müjdeler vereceklerini söylemesi gözleri yeni yıl asgari ücret toplantılarına çevirdi.

Bunun üzerine Aksu Haber olarak vatandaşlara 2024 yılında asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk.