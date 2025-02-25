Sanayi ve teknoloji bakanlığı uhdesinde KOSGEB, dünya bankası, JİCA ve KMTSO iş birliği ile Ramada otelde düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya Ve Gaziantep illerinde deprem sonrası işletmelerini yeniden ayağa kaldıran kadın girişimciler bir araya geldi.

Program KOSGEB, dünya bankası ve JİCA’nın yetkililerinin konuşmaları ile başladı.

Konuşmacılar kendi alanlarında verdikleri destekleri anlatarak kadın girişimcilerin işlerini geliştirebilmeleri açısından önemli bilgiler verdi.

Program girişimcilere plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.