Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarla yeni dönemin ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısında yer alıyor.

2. YÜZYILIN YOL HARİTASI

Türkiye’nin ikinci yüzyılı için yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda, ekonomi gündemi öncelikli olarak masada olacak.

MAAŞ ZAMLARI VE ASGARİ ÜCRET

Ekonomi gündeminin yoğun olacağı kabine toplantısında yaz aylarında memur ve emeklilere yapılacak maaş zamları ve ikramiye ödemeleri ile asgari ücret konusu da bugün gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüllerin de bugün masaya gelmesi bekleniyor. Toplu sözleşme gereği Temmuz 2023 için kamu personeline ve emekli memurlara belirlenen yüzde 6'lık zamma ilaveten enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Buna Haziran enflasyonu da eklenecek.

Ayrıca refah payı da buna ilave ediliyor. Ancak en düşük memur maaşının 22 bin lira olması da karar bağlanacak. Burada da üç ayrı formül gündeme geldi. Şu anda aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11.848 TL olarak uygulanıyor.

EKONOMİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?

Kabinede yer alan isimlerin, Türkiye’nin yeni dönemde iç ve dış siyaseti ile ekonomi politikalarında önemli değişikliklere gidebileceğinin sinyallerini vermesi ise dikkat çekiyor. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine'de de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin 2'nci döneminin ilk kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineye atanan yeni bakanlardan oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çıktı. Erdoğan, karanfillerle süslü Türk bayrağı çelengini Atatürk'ün mozolesine bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, daha sonra heyet ile birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı;

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2'nci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun.''