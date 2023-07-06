Evde bakım maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? Memur maaşlarına gelecek zammın ardından birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklik yapılacak olan kalemlerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç olan bireylere ödenen evde bakım maaşında olacak. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU, KAÇ LİRAYA YÜKSELDİ?

Evde bakım maaşı zam oranı henüz belli olmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Evde bakım maaşı zam oranı da belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu ay Evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.