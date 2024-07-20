Bu geçici iş yerlerine başvurular başlamış olup, başvurular için son gün 26 Temmuz Cuma olarak belirlendi.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geçici çarşıların koordinesine de devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen bölgede, 6 Şubat depremleri öncesi faaliyet gösteren esnaflar ve deprem sonrası oluşturulan “Belediye Karşısı”, “Sakarya Ahşap” ve “Samsun” çarşılarında yer alan esnaflar için yeni geçici çarşı yapılacak.

Geçici çarşıda iş yeri sahibi olmak isteyen esnaflar için başvurular, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Başvuru şartlarına ve detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilir.