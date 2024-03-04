Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları azalacak. Hafta başından itibaren yağış etkili olacak.
Yağışlı sistem, pazartesi iç ve kuzey kesimlerde etkili olacak. Yurdun batısında, salı günü yağışlı sistem etkisini artıracak.
Özellikle kıyı Ege ve Antalya çevresinde yağışın sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
Hafta ortasında yağış, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.
Hafta ortasından itibaren hava sıcaklığı düşecek
Yağışın etkisiyle uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek.
Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda karla kaplı yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Ve üç büyük il...
Ankara, İstanbul ve İzmir'de salı ve çarşamba yağış bekleniyor.
Pazartesi Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 14 derece, İzmir'de 21 derece olacak.Kaynak: TRT HABER