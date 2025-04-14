Yapılan son tahminlere göre, yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemin yurdun iç kesimlerine hareket edeceğini belirten Tekin, 3 gün boyunca iç ve doğu kesimlerde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artacağını ifade eden Tekin, "Sıcakların önce mevsim normalleri civarına, hafta ortası itibarıyla da yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yağışların, yarın ve salı günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağını aktaran Tekin, çarşamba Orta Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlı havanın etkili olacağını dile getirdi.

Tekin, yağışların, kıyı kesimlerde, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, diğer yerlerdeyse karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: