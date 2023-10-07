Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Yağışların iç ve güney kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Salı günü yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Hafta ortasında Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Cuma günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.