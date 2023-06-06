1974 yılında Horasan ilçesinde doğan Vali Gül, ilköğretim ve ortaöğrenimini Horasan'da tamamladı. Lise eğitimini ise Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde aldı. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunan Vali Gül, Muğla - Kavaklıdere ve İzmir - Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerini üstlendi. Ardından İngiltere'de yurtdışı stajı gerçekleştirdi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı ve bu görevi asaleten yerine getirdi. Daha sonra Şirvan Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı ve Gürün Kaymakamlığı gibi görevlerde bulundu.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilen Vali Gül, Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 2016 yılında ise Sivas Valisi olarak göreve başladı.

26 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan atama kararıyla Gaziantep Valiliği görevine getirilen Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca İngilizce bilmektedir.