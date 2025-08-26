6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Kahramanmaraş’ta, şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi yeniden ayağa kaldırılıyor.

Depremin ardından başlatılan dönüşüm ve inşa çalışmaları, bölgenin eski canlılığını kazanması için yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şehrin ticaret ve sosyal hayatının en önemli noktalarından biri olan cadde, modern ve dayanıklı yapılarla yeniden şekilleniyor.

Hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Trabzon Caddesi’nin Kahramanmaraş’ın vitrinlerinden biri olarak yeniden hayat bulması hedefleniyor.

Derepazarı, arasa otopark bölgesinde ki çalışmalarda hız kesmeden sürüyor.