Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası çalışmaları kapsamında, kentsel tasarım projesi dahilinde belirlenen noktalarda binaların yıkımı hızla sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede, yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine modern ve dayanıklı yapılar inşa edilecek.

Yıkım çalışmalarında, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, toz oluşumunu önlemek için düzenli sulama çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında, şehir estetiğine uygun, modern yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenirken, bu çalışmaların Kahramanmaraş’ın geleceği için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşların bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür etti.

Kentsel dönüşüm projesi, şehrin hem fiziki hem de sosyal altyapısını yenileyerek Kahramanmaraş’ı daha modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.