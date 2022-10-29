Sivas'ta, Alışveriş Merkezine yeni açılan mağazaya büyük ilgi gösterildi.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar birbirini ezerek izdiham oluşturdu.

AVM'de açılan mağazanın indirim yapacağını duyan tüketiciler bu fırsatı kaçırmamak için yarış haline girdi.

Görevliler ve vatandaş arasında tartışma

Açılışın ardından iş yerine giren kişilerle görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı.

Polisler kalabalığı engelledi

Bölgeden geçen polis ekipleri ise iş yerinin dışındaki kalabalığın yola taşmaması için anonsla uyardı.