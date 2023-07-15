MHK Başkanlığı'na getirilen Lale Orta'nın yerine, son iki dönemdir MHK yönetiminde yer alan Genel Kurulunda başkan seçilen Ahmet İbanoğlu yeni dönemde MHK başkanlığı yürütecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili talebinin de görüşüleceği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Ahmet İbanoğlu'nun atandığını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün armasında 5 yıldız kullanmasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili de açıklama yapan TFF, "Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına, emsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü’nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;- Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.