Türkiye iki haftadır sıcak hava dalgasının etkisi altında…

Yeni bir sıcak hava dalgası ise yurdu tekrar etkisi altına almaya hazırlanırken, Hafta sonu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Ancak hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi ve pazar günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günü günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Diyarbakır'da 42, Erzurum'da 29, Kahramanmaraş’ta ise 37 derece olacağı tahmin ediliyor.