Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan yeni stadyum projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Akarca, Kahramanmaraş için planlanan 17 bin 500 kişilik yeni stadyumun hem şehir hem de taraftar için ideal olduğunu belirterek, “Gönül elbette daha büyük statlardan yana ama bu kapasite, tribünlerin doluluğu ve yapım süresi açısından çok mantıklı bir tercih oldu. Kısa sürede tamamlanarak futbolseverlerle buluşacak olması büyük bir avantaj,” dedi.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçen isimlere de teşekkür eden Başkan Akarca, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel olmak üzere, milletvekillerimize ve ilgili bakanımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu süreci yakından takip ettik. Nihayetinde ihalemiz yapıldı,” ifadelerini kullandı.

Yeni stadyumun 500 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Kahramanmaraşlı futbolseverler, modern yapısıyla dikkat çeken bu yeni stadyum sayesinde daha konforlu ve heyecan dolu maç deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.