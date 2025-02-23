Özellikle hafta sonu kahvaltılarıyla yoğun ilgi gören Hacı Mehmet Şan Premium, zengin kahvaltı menüsü, özgün tatlıları ve şekerlemeleriyle her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Kahramanmaraş mutfağının seçkin lezzetlerini modern dokunuşlarla harmanlayan mekân, damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor.

Şehrin yemek kültürüne yeni bir soluk kazandıran yeni şube, şık dekorasyonu ve kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede bölgenin favori mekânlarından biri olmaya aday. Ailelerin de keyifli vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan şube, çocuklar için özel oyun alanıyla dikkat çekiyor.

Misafirler, Hacı Mehmet Şan Premium’un yeni adresinde de aynı özenli hizmeti almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, işletmenin bölgeye kattığı değerle gastronomi turizmini canlandırması bekleniyor.

Kuzey Çevre Yolu’ndaki yeni adresinde misafirlerini ağırlamaya başlayan mekân, Kahramanmaraşlılara keyifli bir gastronomi deneyimi sunmaya devam ediyor.