Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için artık geri sayım sona eriyor. Yapılan son toplantıda Türk-İş masaya 11.835 TL net ücret teklifiyle geldi. Peki, asgari ücret kaç TL olacak?. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam mesaisi 13 Haziran'da başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılan ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyu detaylarıyla ele aldı. Bu günlerde kimi görsem 'Asgari ücret kaç lira olacak?' diye soruyor. Asgari ücret doğrudan işçilere ödeniyor olsa da aslında 85 milyona dokunan bir tarafı var. Bu yüzden de hemen herkes merak ediyor. İşsizlik maaşını belirliyor, doğum, askerlik borçlanmasını belirliyor, prim miktarlarını, GSS ödemelerini, sosyal ödemelerin gelir kriterlerini... Bunun ötesinde tüm çalışanların gelirlerini yukarı çekiyor... Ama her şeyden önce bir gösterge rakamı... Devlet, "Belirlenen ücretten daha az ödeme yapamazsın" diyor.