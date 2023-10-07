Ekonomi Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in Sunumu, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Hikmet Gümüşer’in Yorumları İle Eko-Gündem Programı Yeni Sezonuna Hızlı Bir Başlangıç Yaptı.

Yeni Sezonun İlk Programında Dünya Ekonomisinden Türkiye Ekonomisine İhracattan İthalata Bir Çok Konu Masaya Yatırılarak Uzun Uzadıya Konuşuldu.

Ayrıca Programda Kahramanmaraş’ın Ve İş Dünyasının Çatı Kuruluşu Olan KMTSO Hakkında Da Konuşularak Yapılan Ve Yapılacak Olan Faaliyetler Hakkında Bilgiler Verildi.