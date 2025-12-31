Yılın İlk Haftasında Hava Durumu Genel Görünüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, 2026 yılının ilk haftasında Türkiye genelinde kış koşulları etkisini sürdürecek. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta boyunca özellikle iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede soğuk olması bekleniyor.

Haftanın ilk günlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışları öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün artması beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

İç ve Doğu Kesimler: Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar etkili olacak. Gece saatlerinde buzlanma ve don riski yüksek.

Karadeniz: Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Marmara ve Ege: Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yer yer yağmur geçişleri görülebilir. OGM 26 PERSONEL İSTİHDAMI BAŞVURU EKRANI İçeriği Görüntüle

Akdeniz: Kıyılarda yağmur, Toroslar ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgar ve Soğuk Uyarısı

Hafta boyunca özellikle doğu bölgelerde zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Soğuk hava nedeniyle buzlanma, don ve sis olaylarının görülmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji, yağışlı havanın hafta ortasına doğru batı bölgelerde etkisini azaltacağını, ancak doğu kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.