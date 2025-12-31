İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyonlarla genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Subaşı, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İfadesi Alınacak

Adliyeye getirilen Şeyma Subaşı’nın, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vereceği ve sürecin ifadesinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın deliller ve ifadeler doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü, yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.