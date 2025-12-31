Milli Piyango’nun merakla beklenen 2026 yılbaşı özel çekilişi, noter huzurunda bugün gerçekleştiriliyor. Çekiliş süreci saat 18.30’da başlayacak, 800 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi ise 23.15’te yapılacak.

Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2025 tarihli yılbaşı çekilişinde:

Büyük ikramiye: 800 milyon TL

Toplam dağıtılacak ikramiye: 4 milyar 644 milyon 700 bin TL

olarak açıklandı.

Tam, Yarım ve Çeyrek Bilette İkramiye Nasıl Dağıtılıyor?

Tam bilet: İkramiyenin tamamı

Yarım bilet: İkramiyenin yarısı

Çeyrek bilet: İkramiyenin dörtte biri

hak sahibine ödeniyor.

Amorti Ne Kadar?

Amorti, biletin son rakamına göre belirleniyor. İki amorti numarasından biri tutarsa:

Çeyrek bilet: 200 TL

Yarım bilet: 400 TL

Tam bilet: 800 TL

iade alınıyor.

Milli Piyango’da En Çok Çıkan Rakamlar

Geçmiş yıl istatistiklerine göre yılbaşı çekilişlerinde en sık çıkan rakamlar şöyle:

2 → 10 kez

1 → 9 kez

7 → 9 kez

4, 5, 6 → 7’şer kez

Ancak Milli Piyango yetkilileri, çekilişlerin tamamen rastlantısal olduğunu ve her rakamın çıkma ihtimalinin eşit olduğunu vurguluyor.

Milli Piyango Sonuçları 2026 Nereden Sorgulanır?

Çekiliş tamamlandıkça kazanan numaralar MPİ Online sistemiyle eş zamanlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama 2026 ekranına bilet numaralarını girerek;

Büyük ikramiye

Teselli ikramiyesi

Amorti

sonuçlarını saniyeler içinde öğrenebilecek.

2026 Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranı

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.