Milli Piyango’nun merakla beklenen 2026 yılbaşı özel çekilişi, noter huzurunda bugün gerçekleştiriliyor. Çekiliş süreci saat 18.30’da başlayacak, 800 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi ise 23.15’te yapılacak.

Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2025 tarihli yılbaşı çekilişinde:

  • Büyük ikramiye: 800 milyon TL

  • Toplam dağıtılacak ikramiye: 4 milyar 644 milyon 700 bin TL

olarak açıklandı.

0X0 Milli Piyango Bilet Sorgulama 2026 Ile Yilbasi Ozel Cekilis Sonuclari Buyuk Ikramiye 800 Milyon Tl 1767179000602

Tam, Yarım ve Çeyrek Bilette İkramiye Nasıl Dağıtılıyor?

  • Tam bilet: İkramiyenin tamamı

  • Yarım bilet: İkramiyenin yarısı

  • Çeyrek bilet: İkramiyenin dörtte biri

hak sahibine ödeniyor.

Amorti Ne Kadar?

Amorti, biletin son rakamına göre belirleniyor. İki amorti numarasından biri tutarsa:

  • Çeyrek bilet: 200 TL

  • Yarım bilet: 400 TL

  • Tam bilet: 800 TL

iade alınıyor.

Piyango Sonuclari Ifkm

Milli Piyango’da En Çok Çıkan Rakamlar

Geçmiş yıl istatistiklerine göre yılbaşı çekilişlerinde en sık çıkan rakamlar şöyle:

Ancak Milli Piyango yetkilileri, çekilişlerin tamamen rastlantısal olduğunu ve her rakamın çıkma ihtimalinin eşit olduğunu vurguluyor.

69521009B72D8E1Edd63D284

Milli Piyango Sonuçları 2026 Nereden Sorgulanır?

Çekiliş tamamlandıkça kazanan numaralar MPİ Online sistemiyle eş zamanlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama 2026 ekranına bilet numaralarını girerek;

  • Büyük ikramiye

  • Teselli ikramiyesi

  • Amorti

sonuçlarını saniyeler içinde öğrenebilecek.

2026 Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranı

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA EKRANI