Milli Piyango’nun merakla beklenen 2026 yılbaşı özel çekilişi, noter huzurunda bugün gerçekleştiriliyor. Çekiliş süreci saat 18.30’da başlayacak, 800 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi ise 23.15’te yapılacak.
Büyük İkramiye Ne Kadar?
31 Aralık 2025 tarihli yılbaşı çekilişinde:
-
Büyük ikramiye: 800 milyon TL
-
Toplam dağıtılacak ikramiye: 4 milyar 644 milyon 700 bin TL
olarak açıklandı.
Tam, Yarım ve Çeyrek Bilette İkramiye Nasıl Dağıtılıyor?
-
Tam bilet: İkramiyenin tamamı
-
Yarım bilet: İkramiyenin yarısı
-
Çeyrek bilet: İkramiyenin dörtte biri
hak sahibine ödeniyor.
Amorti Ne Kadar?
Amorti, biletin son rakamına göre belirleniyor. İki amorti numarasından biri tutarsa:
-
Çeyrek bilet: 200 TL
-
Yarım bilet: 400 TL
-
Tam bilet: 800 TL
iade alınıyor.
Milli Piyango’da En Çok Çıkan Rakamlar
Geçmiş yıl istatistiklerine göre yılbaşı çekilişlerinde en sık çıkan rakamlar şöyle:
-
2 → 10 kez
-
1 → 9 kez
-
7 → 9 kez
-
4, 5, 6 → 7’şer kez
Ancak Milli Piyango yetkilileri, çekilişlerin tamamen rastlantısal olduğunu ve her rakamın çıkma ihtimalinin eşit olduğunu vurguluyor.
Milli Piyango Sonuçları 2026 Nereden Sorgulanır?
Çekiliş tamamlandıkça kazanan numaralar MPİ Online sistemiyle eş zamanlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama 2026 ekranına bilet numaralarını girerek;
-
Büyük ikramiye
-
Teselli ikramiyesi
-
Amorti
sonuçlarını saniyeler içinde öğrenebilecek.
2026 Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranı
Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.