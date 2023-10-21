Erbakan, Samsun Konteyner Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, konuşmasında, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Erbakan şöyle konuştu:

Seçimlerde bu kente güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Erbakan, Kahramanmaraş'ın dertleriyle dertlenmek, kenti daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini kaydetti.