Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor.
6 gündür süren çatışmalarda önemli bölgeler el değiştirdi, Suriye haritası değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek, kurulmak istenen terör koridorunu engelledi.
Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar geri dönmeye başladı.