Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu, paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu, paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bubikoğlu'nu görenler 'Yıllar güzelliğine dokunamamış', 'İşte yıldız', 'Yaşlan artık' 'Yıllar teğet geçmiş' gibi yorumlar yapıyorlar.