Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki otomobil ile 33 yaşındaki Miraç Kızılkaya'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan B.K. ve Miraç Kızılkaya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu kritik olan Miraç Kızılkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp'a Kaldırıldı

Hayatını kaybeden Miraç Kızılkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı B.K.'nin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.