Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta kentin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı şehirde, bir yandan hasarlı ve yıkım kararı verilen binaların kontrollü olarak yıkımı yapılırken diğer yandan kalıcı konutların inşa süreci devam ediyor.

Kahramanmaraş Valiliği ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına bir an önce kavuşmaları hedefleniyor.

Kentin çeşitli bölgelerinde başlatılan toplu konut projeleri hızla yükselirken, geçici barınma alanlarında kalan depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleştirilmeleri planlanıyor.

Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa süreciyle, kentin gelecekte benzer felaketlere karşı daha dayanıklı ve güvenli bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Projelerin belirlenen tarihlerde tamamlanması için çalışmalar gece gündüz demeden sürdürülürken, depremzedeler de bir an önce yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.