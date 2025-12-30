İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları, meydanlar ve eğlence alanları başta olmak üzere şehir genelinde 1661 farklı noktada denetimler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz aracı ve 4 helikopter görev yapacak. Toplamda 50 bin 427 personelin sahada aktif olarak görev alacağı bildirildi.

Valilik ayrıca, yılbaşı süresince sağlık hizmetlerinde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığını duyurdu. Tüm hastanelerin 24 saat esasına göre hizmet vereceği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin ise komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle hazır bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD, AKOM, itfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir. Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir. Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."

Yetkililer, vatandaşların yeni yıla güven ve huzur içinde girebilmesi için tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığını vurguladı.