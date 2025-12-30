Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine kaçacak yer bırakmadı. Edinilen istihbarat bilgileri doğrultusunda düğmeye basan ekipler, Kahramanmaraş tarihine geçecek bir operasyonu başarıyla tamamladı.



4 Saatlik Sıcak Takip Adana Yolunda Son Buldu

Şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini alan narkotik polisi, hedefteki iki aracı adım adım izledi. Yaklaşık 4 saat süren nefes kesen sıcak takibin ardından araçlar, Adana Yolu üzerindeki uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı.



Narkotik Köpeği "ALFİ" Geçit Vermedi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramalarda, operasyonun gizli kahramanı narkotik dedektör köpeği ALFİ sahneye çıktı. ALFİ’nin hassas burnu sayesinde araçların gizli bölmelerine saklanmış; 160 bin adet sentetik ecza hap, 10 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirlenen bu devasa yakalama, Kahramanmaraş’ta tek seferde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İki Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.K. ve H.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 29 Aralık 2025 tarihinde hakim karşısına çıkarılan iki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin tavizsiz ve kararlılıkla süreceği mesajını verdi.