Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede?
Kahramanmaraş İstiklalspor – Arnavutköy Belediyesi Futbol SK karşılaşması,1 Şubat 2026 Pazar günü, saat 13.00’te,
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak.
Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Kahramanmaraş İstiklal – Arnavutköy Bld., TFF 2. Lig maçının, Yaay, kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
Takımların Ligdeki Durumu
Ev sahibi Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde geride kalan haftalarda 1 maçı eksik olmasına rağmen topladığı 44 puanla averajla 2. sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Konuk ekip Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise oynadığı 21 maçta 25 puan toplayarak 12. sırada bulunuyor.
Kritik Maç Öncesi Hedef 3 Puan
Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Kahramanmaraş temsilcisi, Arnavutköy karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Alınacak 3 puan, zirve yarışında büyük önem taşıyor.