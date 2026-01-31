Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli bir şahsın ikametinde, aracında ve iş yerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda; 106 adet sentetik ecza hap, 14 adet sentetik ecza hapa ait boş jelatin, 8,08 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, toplam 37 adet tabanca fişeği ile 1 adet kanallı bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç unsurlarına karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.