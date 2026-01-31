Deprem sonrası yapılan planlamalar doğrultusunda Kahramanmaraş’ta toplam 84 bin 373 bağımsız birimin inşası devam ediyor. Bu çerçevede 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yerinden oluşan bağımsız bölümlerin yapımı tamamlandı. Yaklaşık 11 bin konut, iş yeri ve köy evinin inşaat çalışmaları ise sürüyor.

Yeniden inşa sürecinde TOKİ ve Emlak Konut, kalıcı konut, köy evi ve iş yerlerinin yaklaşık yüzde 80’ini tamamlayarak önemli bir aşama kaydetti. Modern, güvenli ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen yapılar, depremzedelerin yeni yaşamlarına umut oluyor.

Yetkililer, kalan konutların da 2026 yılı içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.