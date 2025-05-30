Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Yıldızkent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yıldızkent Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplam 1880 metrekarelik alanda inşa edilen parkta; 700 metrekare yeşil alan, 240 metrekare çocuk oyun alanı ve 40 metrekare fitness alanı yer alıyor. Modern oyun grupları, açık hava spor aletleri, piknik masaları ve dinlenme alanlarıyla donatılan park, hem estetik hem de işlevsel bir yaşam alanı sunuyor.

Açılışta konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Bu park, yalnızca bir oyun ve dinlenme alanı değil; komşuluk bağlarının güçleneceği bir buluşma noktası olacaktır. İlçemizin her köşesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.