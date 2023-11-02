TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek. 

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Kaynak: TRT Haber